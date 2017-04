Outros esportes

O Moto Clube Arroio do Meio (Mocam), presidido por Carlinhos Kunrath, realiza nos dias 22 e 23 de abril, a etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Velocross. A prova acontece na pista instalada na Parque Municipal de Eventos. A promoção, que tem o apoio da Prefeitura de Arroio do Meio, tem na realização a Federação Gaúcha de Motovelocidade. A competição terá disputa em várias categorias conforme a cilindrada das motos.

Segundo Carlinhos, a movimentação no parque deve iniciar na sexta-feira com a chegada dos primeiros pilotos com suas equipes. No sábado, dia 22, às 09h15min, acontecem treinos livres e na parte da tarde de sábado acontecem provas classificatórias. No domingo, as principais disputas acontecem na parte da tarde.

Por daiane