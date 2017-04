Futebol Amador

O tempo instável do último domingo fez com que a direção da Lafa cancelasse os jogos do Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa). A rodada que seria a última da primeira fase ou a terceira da tabela do campeonato que já tinha sido transferida no dia 12 de março. Nesta rodada jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete; em Palmas, Palmense x Esperança e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Cruzeiro. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Classificação

Faltando uma rodada para encerrar a primeira fase, a tabela de classificação apresenta na categoria de titulares, o Palmense e Esperança com 10p; Rui Barbosa 08p; Amigos e Sete com 07p e o Cruzeiro com zero ponto. Nesta categoria, Palmense e Esperança já classificados decidem a liderança da primeira fase. Rui Barbosa, Sete e Amigos disputam as outras duas vagas. Na categoria de aspirantes, Rui Barbosa e Sete tem 13p; Palmense 09p; Esperança 06p; Cruzeiro 01p e Amigos com zero ponto. Rui Barbosa, Sete, Palmense e Esperança já estão classificados. Cruzeiro e Amigos não tem mais chances.

Por daiane