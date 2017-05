Geral

O grupo Juventude Católica de Arroio do Meio (Jucaam), do Centro, realiza na segunda-feira, feriado, uma série de atividades no Abrigo de Menores. A atividade inicia às 9h com apresentação dos jovens e dos internos do abrigo, seguido de brincadeiras. Os jovens, com a participação de alguns pais, também vão fazer um almoço comunitário oferecido pela paróquia com a parceria de empresas.

À tarde a programação continua com brincadeiras e música e culmina com celebração às 16h30min, realizada pelo padre Alfonso Antoni. A coordenadora do Jucaam, Letícia Zanatta Boni, informa que a comunidade é convidada a participar das atividades na parte da tarde e da celebração. Já o padre Felipe Bernardon observa que a fé sem obras é morta e que é importante demonstrar o amor ao próximo.

O objetivo do grupo é despertar o altruísmo entre os jovens, especialmente num dia comum, fora de datas comemorativas como a Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal. “A ideia é mostrar que todo o dia é um dia que se pode ir ao abrigo e interagir, estar próximo, trocar afeto e dar atenção para quem está lá”, frisa Letícia, lembrando que os menores abrigados estão longe das suas famílias por um motivo maior, não pelo querer.

Também haverá doação de cobertores por parte da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Novos integrantes

O Jucaam está sempre aberto à entrada de novos integrantes. Os jovens interessados em fazer parte do grupo podem participar dos encontros que acontecem sempre no terceiro domingo do mês, às 17h, na sala de catequese, junto à canônica. Depois do encontro os jovens participam da missa, às 19h. André Müller e a irmã Deusimar são os assessores do grupo.

Por daiane