Saúde

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, e a vice Eluise Hammes participaram de reunião realizada recentemente no Hospital São José. Na ocasião, a direção do hospital apresentou ao Executivo e à Secretaria Municipal da Saúde, a tabela de procedimentos que serão realizados com a Torre de Videolaparoscopia, adquirida com auxílio financeiro do município, no valor de R$ 150 mil. O equipamento está instalado e deve iniciar as atividades nos próximos dias.

A torre permite procedimentos com técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, proporcionando ao paciente uma recuperação mais rápida, menor tempo de internação, menor índice de infecção e retorno mais rápido do paciente às atividades rotineiras, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

O encontro seguiu com assuntos rotineiros da Saúde, referentes a atendimentos e serviços prestados pelo hospital à comunidade, por meio do convênio existente entre a instituição e o município.

Por daiane