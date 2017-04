Geral

A Prefeitura de Arroio do Meio comunica que excepcionalmente no dia 7 de abril, o horário de expediente será reduzido em todas as repartições públicas, encerrando os atendimentos às 15h neste dia. O motivo é de reunião de trabalho com todo o funcionalismo público. A medida vale para Postos de Saúde, Secretarias Municipais e Prefeitura, excepcionalmente para 7 de abril, retornando normalmente no dia seguinte.

Por daiane