Futebol Amador

A equipe do Esbórnia sagrou-se campeã da Copa Pituca de Minifutebol/Bruxellas/Claro com apoio do Sicredi. O torneio promovido pela Associação Recreativa São Caetano (Pituca) com a coordenação de Clério Varella, chegou ao seu final na sexta-feira com a disputa dos jogos finais.

Na disputa do jogam pelo 3º e 4º lugar a equipe do Contra Ordem venceu por 7 x 4 do Terça7. Pela decisão do título, Esbórnia e Atrevidos empataram em 2 x 2 no tempo normal. Na decisão por pênaltis o Esbórnia venceu por 2 x 1.

Durante a entrega da premiação, além do Esbórnia que recebeu o troféu de campeão e o Atrevidos de vice, foram premiados o atleta Schmia (Contra Ordem), goleador; Atrevidos com a defesa menos vazada e o Amigos do Schereck, melhor da disciplina.

Por daiane