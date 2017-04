Geral

As inscrições para as equipes interessadas em participar da 1º edição da Gincana Arroio do Meio encerraram na última sexta-feira. Cinco equipes se inscreveram: Curê, MéxicoPeru, Hure Pook, Schtena e #Hashtag. Com o tema, “Do Forqueta ao Grande, somos Arroio do Meio”, a primeira edição da gincana promete movimentar e envolver a comunidade arroio-meense a exemplo do que ocorreu por 23 anos seguidos com a Gincana The Horse. Este ano as tarefas e a organização da gincana estão a cargo da empresa Conte Comunicação e Marketing, contratada via processo licitatório.

Com tema e primeiras tarefas divulgadas pela Comissão Organizadora, a redação do AT ouviu os líderes de equipe a respeito das expectativas para o novo formato do evento que terá seu ápice de 26 a 28 de maio.

Curê

O líder da equipe Curê, João Caetano Casotti, aprovou o tema desse ano. Observa que a temática permite que as equipes trabalhem a história e a geografia da cidade, o que possibilita que um grande leque de assuntos seja abordado.

Revela que as expectativas são as melhores possíveis, uma vez que a mudança na organização trará melhorias para o evento. “O comprometimento do município e da empresa responsável pela gincana fará com que a mesma seja lembrada positivamente. Então é de se esperar que a qualidade das tarefas seja superior”, observa.

# Hashtag

Uma das líderes da equipe Hashtag, Juliana Gasparotto, revela que o tema foi bem aceito pelos integrantes por se tratar da história da cidade. “Muitos vão gostar de resgatar a origem. Ainda tem aqueles que vão aprender mais sobre Arroio do Meio. Esperamos que o espírito competitivo e saudável entre as equipes e comissão organizadora se mantenha integrando, emocionando e agitando os gincaneiros e toda comunidade. A nossa expectativa é que nesta gincana a comissão consiga ajustar as observações colocadas pelas equipes para que ela se supere a cada ano”, observa.

Hure Pook

O líder da equipe Hure Pook, Maico Halmenschlager, fala que o tema é abrangente e amplo, pois vai abordar toda a história do município. “Então tem muito assunto e com certeza muita coisa pra pensar e estudar”, avalia.

Fala que é grande a expectativa, pois o novo formato da gincana permite que um novo desafio surja a qualquer momento. “Esperamos que as tarefas sejam um pouco diferentes das outras edições, o que nos deixa sempre ansiosos”, comenta.

Disse ainda que algumas mudanças foram percebidas já nas primeiras tarefas e as próximas devem ser uma incógnita, o que motiva e deixa a equipe na expectativa do que vem pela frente. “Essas atividades propostas até agora estão legais e fazem as equipes correr e entrar no ritmo e espírito gincaneiro desde cedo”, finaliza.

Schtena

O representante da equipe Schtena, Joel Mörs, diz que o tema aborda como a cidade começou e nada mais justo que retratar o passado do município na nova modalidade de gincana. Sobre a expectativa, o integrante fala que nesse ano é tudo muito novo e isso causa certa preocupação. Lembra que a gincana teve início no último sábado, dia 1° de abril, com a divulgação das tarefas. Revela que a equipe está se organizando, realizando reuniões uma vez por semana. “Estamos pensando que na noite do baile não serão somente aquelas tarefas propostas a serem cumpridas. Também pensamos que acontecerá um grande movimento no sábado da gincana, dia 26 de maio, onde algo novo irá substituir o tradicional desfile”, fala. Finaliza dizendo que as tarefas divulgadas já eram esperadas, mas o que mais impressionou foi a atração do cantor Mc Guimê.

MéxicoPeru

Ao contrário das demais equipes, a MéxicoPeru fala que o tema não os motivou. É o que revela a líder da equipe, Sabrina Fabiola Hüther. “Achamos que seria algo mais elaborado, até mesmo por ser uma nova Comissão Organizadora. Isso gerou certa decepção, porque na verdade, parece não ter tema algum. Usar o município como tema lembra a gincana de 2014 (super recente) que aproveitou o aniversário (80 anos) de Arroio do Meio como tema”, fala. E finaliza, “Acreditávamos que as tarefas seriam mais bem elaboradas, já que deixar margens à dúvida compromete a qualidade da gincana. Até o momento só foram divulgadas três tarefas que já eram esperadas, nada surpreendente até então.”

Em novo formato, a Gincana Arroio do Meio é organizada pela prefeitura do município. Uma das novidades é a data de realização do Baile da Gincana, dia 20 de maio, um final de semana antes do término do evento que será nos dias 26, 27 e 28 de maio. Uma das novidades deste ano será o show do MC Guimê, considerado rei do Funk e do Pop.

Cada equipe receberá uma ajuda de custo de R$ 1,5 mil, desde que tenha participado de pelo menos 90% das tarefas. A premiação é de R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2,5 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro, R$ 1,5 mil para o quarto e R$ 800 para o quinto. O investimento inicial, na contratação da empresa para a realização é de R$ 18.800,00.

No sábado três tarefas já foram divulgadas. Os detalhes podem ser conferidos na página 5 do Cotidiano. Os próximos passos e novas tarefas serão divulgados no dia 15 do corrente mês.

Por daiane