Saúde

Reforçando a importância da prevenção, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) São Caetano, de Arroio do Meio, realizou uma palestra sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). O encontro ocorreu no salão comunitário do bairro Novo Horizonte, sob coordenação de profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Especializado – SAE.

Na ocasião, esclareceram sobre sintomas, diagnóstico e tratamento destas doenças, reforçando a importância da prevenção com parceiros fixos ou não. “É muito importante conhecer bem as doenças e a forma de transmissão, para buscar a prevenção”, orientam.

A Secretaria Municipal de Saúde viabiliza outros grupos de saúde preventiva e o trabalho das agentes comunitárias de saúde, que levam prevenção e informação às famílias por meio de visitas domiciliares. Além disso, os postos de saúde dispõem de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, cujos resultados ficam prontos instantaneamente.

Por daiane