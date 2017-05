Economia

Embora seja um país tropical, o Brasil ainda não aproveita como poderia um de seus principais recursos naturais: a energia gerada a partir dos raios solares. Apesar dessa energia limpa e renovável ser pouco utilizada na região, alguns empresários começam a despertar para a possibilidade de gerar sua própria energia reduzindo gastos.

Empresário do ramo hoteleiro, Euclides Schneider investiu R$ 310 mil na instalação de placas fotovoltaicas que serão pagas com financiamento em 10 anos. As placas foram afixadas sobre o telhado do prédio e garagem, local onde captam com facilidade os raios solares. O equipamento ocupa uma área de 380 metros quadrados e tem vida útil de 30 anos. Os equipamentos são importados, os inversores são provenientes da Áustria e os paineis da China, e tem capacidade de produzir 7.500Kwh por mês.

O sistema funciona da seguinte forma: a energia produzida pelas placas é compartilhada com a rede elétrica por meio de um inversor. A produção é abatida pela concessionária na conta mensal. Os raios solares garantirão parte da energia para o hotel e para outros quatro endereços em outros pontos da cidade, uma vez que a legislação permite a transferência de créditos desde que as contas de luz estejam em nome da mesma pessoa. “Com esse equipamento estou contribuindo para o meio ambiente, pois estou deixando de emitir 21 mil quilogramas de dióxido de carbono (CO2) por ano”, enfatiza.

Euclides se mostra satisfeito com o sistema. Em menos de um mês de instalação, conseguiu reduzir consideravelmente os gastos com energia. Em uma das contas pagou apenas R$ 77, anteriormente desembolsava R$ 2.200. Em outra gastou R$ 425, antes gastava R$ 1.500. “O sistema está funcionando há menos de um mês. Quero comparar produzindo o mês inteiro”, afirma.

Com uma área privilegiada no topo do hotel, no Centro de Arroio do Meio, onde foi instalado o equipamento, o empresário explica que o espaço e a localização devem ser levados em consideração. “O local deve ter boa incidência de luz solar, e sem construções que a prejudiquem”, observa.

Compensação de energia

O sistema adotado pelo Brasil não permite a venda de energia à concessionária como em outros países. No entanto existe um sistema de compensação de energia onde um crédito (produção maior que o consumo) gerado num determinado mês pode ser utilizado em um mês subsequente ou até mesmo em outra unidade consumidora do mesmo CPF ou CNPJ, dentro da mesma concessionária.

Por exemplo, se em um determinado mês você viaja de férias ou a radiação solar é muito alta e você produz 500 kWh consumindo apenas 400 kWh, será gerado um crédito de 100 kWh. Se no próximo mês seu consumo foi de 550 kWh e a produção de 500 kWh, pagará somente a taxa e ainda terá um crédito de 50 kWh para os próximos meses.

Sustentabilidade

Não é a primeira vez que o empresário investe em tecnologias e energias renováveis. Pensando no meio ambiente e também em reduzir custos, o empresário instalou há algum tempo dois reservatórios que, por meio de calhas instaladas no telhado, captam água da chuva. Cada reservatório tem capacidade para armazenar 20 mil litros. A água é usada para limpar o restaurante, recepção e também nos vasos sanitários dos quartos. Plantas também recebem a água dos reservatórios. Outro sistema foi instalado para garantir água quente nos chuveiros. Este, instalado no telhado do prédio, capta os raios solares através de placas, que transferem o calor para a água que circula no interior de suas tubulações de cobre. “Além de pensar na sustentabilidade, preciso pensar na redução de custos, então concilio uma coisa com a outra”, enfatiza.

