Bocha

A direção da Liga de Bocha de Arroio do Meio, depois de folgar no sábado de Páscoa com o Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel, foi surpreendida no começo desta semana com um resultado que gerou dúvidas durante a disputa da última rodada da fase de classificação, onde a sumula de União “B” e Rui Barbosa apareceu com resultado de 7 x 1 para o Rui Barbosa, enquanto que outras equipes questionaram que o resultado real teria sido 6 x 2 para o Rui Barbosa.

A suposta adulteração de resultado foi verificada pela direção da Liga de Bocha, que encontrou a súmula de um dos jogos de duplas com rasuras e evidências de uma possível modificação. Decisão inicial da Liga de Bocha, anunciada na tarde de terça-feira, aceitou a reclamação, considerando o placar da referida partida em 6 x 2 e não 7 x 1. A mudança inverteu a tabela de classificação passando a primeira colocação para o São José de Palmas e a segunda colocação para o Rui Barbosa, sendo que antes as duas equipes estavam em posição inversa. Diante do fato, a Liga de Bocha precisa resolver a situação antes de realizar a próxima rodada, inicialmente prevista para sábado, dia 22.

Por daiane