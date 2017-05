Geral

O município de Arroio do Meio, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), realiza nos dias 5 e 6 de maio atendimento especial voltado à retirada de agasalhos doados pela comunidade arroio-meense. A distribuição de donativos acontece regularmente e terá esses dois dias especiais em virtude da aproximação do inverno.

Nos dois dias pessoas interessadas em receber roupas devem se dirigir ao salão da Comunidade Luterana São Paulo, na rua Martin Luther King, 458, no Centro. Na sexta-feira, dia 5, o horário é das 13h30min às 19h e no sábado, dia 6, das 8h às 12h.

A coordenadora do Cras, Jaqueline Kuhn, informa que os agasalhos resultam de doações recebidas durante o ano. A distribuição já vem ocorrendo todas as tardes na antiga escola São Paulo e, a partir de 11 de maio, o horário de atendimento nas quintas-feiras será estendido até às 19h30min, a fim de facilitar o acesso para o público que trabalha em horário comercial.

Jaqueline também informa que pessoas interessadas em fazer doações de agasalhos, cobertores e calçados podem fazê-lo diretamente junto ao Cras, instalado na rua Gustavo Wienandts, prédio ao lado da secretaria de Agricultura.

