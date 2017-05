Educação

A realização de um trabalho desenvolvido em parceria entre a 3º Coordenadoria Regional de Educação, Conselho da Comunidade Penal, Susepe e Judiciário na ala feminina no Presídio Estadual de Lajeado despertou a atenção do ministro da Justiça, Osmar José Serraglio. O case de sucesso foi apresentado ao ministro em Brasília na semana passada pela coordenadora Regional de Educação, Greicy Weschenfelder. A metodologia usada poderá inspirar outras iniciativas em presídios federais.

De acordo com a coordenadora, o projeto consiste em levar educação à ala feminina, onde estão 16 apenadas. A grade curricular contempla as quatro áreas do conhecimento, porém adaptada àquela realidade. “O projeto pedagógico foi pensado a atender a realidade na qual estão inseridas aquelas pessoas”, revela.

Ela compara o Presídio Estadual de Lajeado com o de Arroio do Meio onde o número reduzido de alunos, a estrutura de ensino e os professores voltados àquele ambiente foram fatores determinantes para o sucesso do projeto. “O quadro de profissionais que atua no presídio de Lajeado e de Arroio do Meio é o mesmo. É formado por um diretor, um secretário e quatro professores”, afirma.

Greicy destaca a importância da educação para os detentos e afirma que a escola dentro do presídio é uma das bases de ressocialização. Enfatiza também o trabalho desenvolvido em Arroio do Meio, onde os detentos têm aulas todos os dias com exceção das quartas-feiras. “A educação tem transformado o ambiente prisional. Vários detentos se destacaram e ficaram bem colocados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dando essa oportunidade, reduziremos a violência nas ruas, pois estamos dando a opção de escolha a pessoa para trilhar um novo caminho”, pondera.

Por daiane