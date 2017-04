Economia

Faltando pouco mais de uma semana para a Páscoa, a procura pelos ovos de chocolate, barras e bombons ainda é tímida nos supermercados e estabelecimentos de Arroio do Meio. Tradicionalmente o consumidor realiza suas compras para os períodos festivos nos dias mais próximos às datas de comemoração. Essa regra vale para todo o estado do Rio Grande do Sul conforme aponta um levantamento realizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Em Arroio do Meio não é diferente. Poucas pessoas haviam comprado chocolate até a última quarta-feira.

Os preços variam de marca para marca e a forma como o chocolate é acondicionado. O chocolate em barras é o mais barato e é a aposta do setor para manter as vendas aquecidas nessa Páscoa. Em Arroio do Meio o consumidor encontra ovos que pesam entre 45 e 450 gramas e custam entre R$ 6,99 e R$ 68,70, respectivamente. Se o intuito é economizar, a compra mais indicada é mesmo a barra. Em uma pesquisa realizada pelo AT em um supermercado do município, constatou-se que um ovo de uma determinada marca pesando 450 gramas chega a custar R$ 68,70. Já três barras pesando 150 gramas cada uma, o que soma 450 gramas, mesmo peso do ovo, sai por R$ 19,77. Ou seja, adquirindo o produto em barra a economia é de R$ 48,93.

Esperar para economizar

A moradora Mariana Castro, do bairro Bela Vista, vai comprar chocolates para o marido José Carlos e os filhos Gabriel de 13 anos e Matheus de 12 anos. Para economizar adota a seguinte estratégia: compra próximo à data comemorativa, assim consegue bons preços. “Estou pesquisando e também acompanho pela internet, mesmo assim continuam muito caros. Normalmente compro no último dia, no sábado pela manhã”, revela.

A aposentada Ardiles Maria Schwarzer, de Picada Arroio do Meio, comprará chocolate para toda a família. Receberão presentes os três filhos, nora, afilhados, irmã e até afilhados dos filhos. Porém deixará para fazer a compra na próxima semana quando recebe a aposentadoria. “Vou comprar para toda a família e gasto bastante. Por isso, compro de uma só vez”, conta.

Consumidor está pesquisando

O gerente de um supermercado de Arroio do Meio, Alexandro dos Santos, confirma que a procura era pequena até a metade dessa semana. Revela que os clientes olham, pesquisam e não levam. Pensando nisso e tentando atrair os consumidores, o estabelecimento diminuiu a margem de lucro oferecendo melhores preços. Ele acredita que as vendas devem melhorar nos dias que antecedem a data, período que a maioria das pessoas está com o dinheiro no bolso, por se tratar de início de mês. “O intuito é comercializar antes da data”, revela.

A funcionária de um estabelecimento comercial que também comercializa chocolates, Claudia Baioco, confirma a baixa procura. No entanto a expectativa em relação aos próximos dias é boa e acredita que as vendas se intensificarão a partir de amanhã, sábado. Segundo ela, o consumidor está atento aos preços e este ano está fazendo pesquisas em vários locais antes de comprar. “A reclamação é geral por parte dos consumidores que dizem que o chocolate está caro. Mas nunca foi barato”, ressalta.

Barras ganham espaço

Os empresários do setor projetam uma queda de 12% nas vendas de ovos de chocolate em 2017, na comparação com o ano passado. Ainda assim, ao todo, os supermercados do Estado deverão comercializar 6,6 milhões de ovos de chocolate até o dia 16 de abril, domingo de Páscoa.

Por outro lado, os empresários do segmento projetam um crescimento de 3,6% na comercialização de caixas de bombons, e de 11,6% na de chocolates em barra e em tabletes. Segundo a Agas, a Páscoa é a segunda melhor data em vendas para o setor, atrás apenas das festas de fim de ano, já que no período são comercializados produtos para Sexta-feira Santa e carnes para o churrasco de domingo.

Conforme estimativas da Associação, nove em cada 10 consumidores comprarão seus chocolates para a Páscoa em lojas de supermercados no RS. Com relação aos preços, a pesquisa aponta que o valor médio dos produtos típicos de Páscoa está 8,5% superior ao ano passado.

Mesmo que as barras e bombons ganhem espaço, os ovos de chocolate ainda serão preferência para os consumidores gaúchos nesta Páscoa. O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo lembra que, entre os ovos de chocolate, a procura dos consumidores será majoritariamente por itens menores e mais baratos. “Os fabricantes investiram na variedade do mix, e haverá ovos para todos os bolsos e todos os gostos”, salienta o dirigente. Os ovos “premium”, mais caros e adquiridos para presentear, deverão representar cerca de 12% das vendas. “A ocorrência da Páscoa em meados de abril, um período de clima mais frio e propenso ao consumo de chocolates, deverá contribuir para as vendas, ao contrário de 2016, quando o evento ocorreu em março”, afirma.

Por daiane