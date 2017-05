Bocha

O 3º Campeonato Integração de Bocha – Copa Sicredi, que tem a participação de nove equipes dos municípios de Travesseiro, Marques de Souza, Capitão, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Encantado, realizou no final de semana as partidas da 3ª rodada do returno, onde se enfrentam Brasil 1 x 2 Bar Zanotelli, Brasinha 3 x 0 Picada Flor, Santana 1 x 2 Travesseirense e Nova Bréscia 3 x 0 São José.

O torneio continua na noite desta sexta-feira, dia 28, com a realização dos jogos da 4ª rodada do returno reunindo Travesseirense x Brasil, Bar Zanotelli x Nova Bréscia, Cruzeiro x Santana e São José x Brasinha.

Por daiane