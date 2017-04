Bocha

O 3º Campeonato Integração de Bocha – Copa Sicredi, que reúne nove equipes dos municípios de Travesseiro, Marques de Souza, Capitão, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Encantado, realizou na última sexta-feira à noite os jogos da 2ª rodada do returno da fase de classificação reunindo Travesseirense 1 x 2 Nova Bréscia, Picada Flor 3 x 0 Santana, Cruzeiro 2 x 1 Brasinha e São José 1 x 2 Brasil.

Nesta sexta-feira, dia 14, haverá folga geral devido ao feriado da Sexta-Feira Santa. Na próxima semana serão realizadas as partidas da 3ª rodada do returno, onde se enfrentam Brasil x Bar Zanotelli, Brasinha x Picada Flor, Santana x Travesseirense e Nova Bréscia x São José. Os dias destes jogos podem ser definidos através de comum acordo entre os participantes podendo acontecer na quinta ou sexta-feira ou no sábado.

Por daiane