Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 08, os jogos da 5ª e última rodada do returno da primeira fase do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel. A rodada teve Brasil 1 x 7 Passo do Corvo, Cruzeiro 2 x 6 União “A”, Amigos 4 x 4 CEAM/AMPC, Dona Rita “B” 7 x 1 Pituca, Guarani 4 x 4 Treze de Maio, União “B” 1 x 7 Rui Barbosa, Esperança-RB 0 x 8 São José e Forquetense 2 x 6 Dona Rita “A”.

Sábado, dia 15, haverá folga geral. A fase de quartas de final com jogos de ida e volta pelo sistema mata-mata, inicia no dia 22, quando se enfrentam Amigos x Rui Barbosa, Pituca x São José, Dona Rita “B” x Passo do Corvo e União “A” x Dona Rita “A”. Os jogos da repescagem serão divulgados na próxima semana.

Por daiane