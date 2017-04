Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa), terá continuidade domingo, dia 09, com a realização de três partidas válidas pela 5ª rodada da primeira fase, que repete as partidas da primeira rodada com mando de campo inverso para fechar a tabela com três partidas para cada equipe em seu gramado.

Nesta rodada jogam em Rui Barbosa, Esperança x Rui Barbosa; em Linha 32, Cruzeiro x Palmense e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Sete. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Após as partidas de domingo resta a disputa da 3ª rodada que foi transferida dia 12 de março. Nesta rodada se enfrentam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete; em Palmas, Palmense x Esperança e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Cruzeiro.

Por daiane