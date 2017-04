Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) realizou no domingo, dia 09, os jogos da 5ª rodada da primeira fase, repetindo as partidas da primeira rodada com mando de campo inverso para fechar a tabela com três partidas para cada equipe em seu gramado.

Pela categoria de titulares, jogaram em Rui Barbosa, Esperança 3 x 2 Rui Barbosa; em Picada Arroio do Meio, Amigos 1 x 2 Sete e em Linha 32, Cruzeiro 0 x 1 Palmense. Com estes resultados, Palmense e Esperança já estão classificados. Rui Barbosa, Sete e Amigos disputam duas vagas na rodada do próximo domingo.

Pela categoria de aspirantes, tivemos Esperança 0 x 7 Rui Barbosa, Cruzeiro 1 x 1 Palmense e Amigos 0 x 1 Sete. Nesta categoria estão confirmados os quatro classificados: Rui Barbosa, Sete, Palmense e Esperança.

Domingo, dia 16, encerra a primeira fase com a disputa dos jogos da 3ª rodada que foi transferida no dia 12 de março. Nesta rodada se enfrentam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete; em Palmas, Palmense x Esperança e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Cruzeiro. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Por daiane