Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel, promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio, realizou no sábado, dia 22, os jogos da rodada de ida da fase de quartas de final, onde se enfrentaram em Picada Arroio do Meio, Amigos 3 x 5 Rui Barbosa; em São Caetano, Pituca 3 x 5 São José; em Dona Rita, Dona Rita “B” 5 x 3 Passo do Corvo e em Arroio Grande, União “A” 4 x 4 Dona Rita “A”.

Pela 2ª Divisão jogaram em Linha 32, Cruzeiro 7 x 1 Forquetense; em Forqueta Baixa, Treze de Maio 6 x 2 Brasil; em Arroio Grande, Guarani 8 x 0 União “B” e no Glória, Glória 6 x 2 CEAM/AMPC.

Os jogos da rodada da volta serão realizados no sábado, dia 29, com a inversão do mando da cancha, quando teremos em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Amigos; em Palmas, São José x Pituca; no Passo do Corvo, Passo x Dona Rita “B” e em Dona Rita, Dona Rita “A” x União “A”. Após esta rodada serão conhecidos os quatro semifinalistas.

Pela repescagem jogam sábado, dia 29, em Forqueta, Forquetense x Cruzeiro; em Bicudo, Brasil x Treze de Maio; em Arroio Grande, União “B” x Guarani e em Arroio do Meio, CEAM/AMPC x Glória. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Por daiane