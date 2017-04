Bocha

A Liga de Bocha de Travesseiro realizou duas partidas no sábado, dia 1º de abril, valendo pela rodada da volta da fase semifinal do Campeonato Municipal de Bocha – Copa 25 Anos de Emancipação de Travesseiro. Jogaram em Picada Essig, Picada Essig 2 x 2 Bar da Ivete e em São Miguel, São Miguel 3 x 1 Cairu.

Os resultados definiriam as equipes de São Miguel e Picada Essig para disputa do título. A primeira partida da final acontece sábado, dia 08, na cancha da SER Picada Essig com dois jogos de duplas e dois jogos de trios. A partida da volta será disputada em São Miguel.

