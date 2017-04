Meio Ambiente

O último sábado, 8, foi de conscientização, união e muito trabalho no bairro São José, Arroio do Meio, onde foi realizado o 1º Jogue Limpo com a sua Rua. Numa inciativa da Administração Municipal, em parceria com a comunidade local, entidades religiosas e esportivas, a ação conjunta promoveu a limpeza e reorganização do entorno e atingiu o objetivo de envolver e conscientizar os moradores sobre a importância do cuidado com o espaço, limpeza, manutenção e embelezamento da rua e do bairro onde vivem.

Após orientação de profissionais da Saúde e Assistência Social que visitaram as famílias durante a semana, os moradores providenciaram o descarte de entulhos e iniciaram a limpeza de seus pátios. O recolhimento foi realizado pelas equipes de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A ação contou ainda com a retirada do telhado da cancha de bocha do Esporte Clube Palmeirinhas por motivo de segurança, execução de roçadas, melhorias nas paradas de ônibus e a revitalização do espaço destinado às lixeiras, onde foram executados canteiros de flores e placas pintadas pelas crianças do bairro. Ajustes de sinalização de trânsito e melhorias na pracinha do bairro serão realizadas nos próximos dias.

Passando de casa em casa, o prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes reforçavam o convite para os moradores se engajarem na ação. “Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue um bom resultado e um espaço melhor”, afirmam. Moradora criada no bairro, a jovem Bruna da Silva, 22, se engajou na limpeza do entorno da pracinha e plantio de flores. “Nunca tivemos uma ação assim no bairro. Acho que agora cada um vai ajudar um pouquinho [para manter organizado]”, aposta. Sensibilizado com o envolvimento das crianças na produção de plaquinhas para o canteiro de flores, o morador Volmir Girelli colaborou com água para regar as plantas. “É uma iniciativa ótima para nosso bairro”, afirma.

Moradora há menos de um ano, Ivonete da Luz e a família limpavam a frente da casa enquanto o mutirão acontecia no bairro. “A prefeitura faz a sua parte, mas a gente tem que fazer também. Cada um cuidando um pouquinho fica muito melhor”, ressalta.

Além de cargas de galhos e entulhos, foram recolhidos 5 fogões, 2 fornos, 2 televisores, 2 máquinas de lavar, 2 geladeiras, 7 cadeiras de ferro, 1 vídeo cassete, 1 som e 2 caixas de som durante o Jogue Limpo com a sua Rua, no bairro São José.

Por daiane