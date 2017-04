Educação

Partindo da ideia de que uma língua abre portas para entender melhor a cultura de outros países, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Arlindo Back, do distrito de Forqueta, Arroio do Meio, participou da 2ª Semana de Língua Alemã, comemorada em todo o país de 31 de março a 8 de abril, num movimento das embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça.

Na terça-feira pela manhã, o prefeito Klaus Werner Schnack, a vice Eluise Hammes e a secretária da Educação, Mara Betina Forneck, participaram da programação especial realizada na Casa Cultural do distrito. Na ocasião, a professora Janete Tatsch relatou um breve histórico da Língua Alemã na escola. O prefeito Schnack reforçou a importância do conhecimento de uma segunda língua para o mercado de trabalho e demais oportunidades. “A gente fica feliz de estar aqui e manter mais forte as nossas origens”, afirma. “Parabéns à direção, CPM e comunidade de Forqueta como um todo”, reforçou.

O evento seguiu com a participação do ex-aluno da escola, Leonardo Gräf, que recentemente participou do intercâmbio de jovens com a cidade de Boppard, na Alemanha. O jovem relatou a importância do domínio do dialeto e suas experiências da viagem. Da mesma forma outros ex-alunos fizeram participações durante a semana, contando suas experiências de viagens realizadas à Alemanha, envolvimento com o grupo local de danças alemãs, oportunidades de estudo e mercado de trabalho, reforçando a importância do domínio da língua alemã.

Saiba mais: A Emef Arlindo Back tem 96 alunos do Nível A até o 9º ano. É a única escola do município que tem a Língua Alemã na grade curricular, num histórico que começou em 1988 e segue até os dias atuais. Desde 1991 a escola participa de concursos regionais e estaduais que enaltecem o dialeto alemão.

