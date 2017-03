O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Cerca de mil voluntários participaram no último sábado da 11ª edição do “Viva o Taquari Vivo”. O número marca o recorde de participantes destes 11 anos da ação, confirmando que o programa transformou-se em mobilização regional, com forte e crescente apoio da comunidade. Participaram da ação os municípios de Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado e Venâncio Aires. Foram recolhidos mais de 3.950 quilos de resíduos dentro e nas margens do rio.

Em Arroio do Meio a ação coordenada pelo Rotary Club contou com a participação de 35 voluntários que recolheram 323 quilos de resíduos. Conforme a coordenadora da ação no município, Aline Scheibe, foram coletados das águas materiais dos mais diversos tipos como cadeiras, lonas, capa de guarda-sol, cano de PVC, telhas, janelas, garrafas pet, entre outros. “Neste ano a quantidade de lixo retirada do rio praticamente duplicou em comparação com o ano passado, quando foram recolhidos 128 quilos. Foram retirados materiais com menos volume, mas de maior peso”.

A ação contou ainda com uma roda de conversa como forma de conscientização e sensibilização, com a participação da comunidade, que contou suas histórias de infância ou de relação com o rio. O momento teve a presença da engenheira ambiental Michele Schmitz, que explanou sobre a qualidade da água e resíduos nos rios. “Foi um momento bem proveitoso, surgindo diversos assuntos pertinentes ao meio ambiente. Um momento de conscientização, para fazer com que as pessoas enxerguem o rio como algo seu”, frisa Aline.

Na avaliação da coordenadora, a ação foi muito positiva. “A entidade busca levar essa conscientização à população e é bom ver que a cada ano nossas pessoas participam das ações promovidas. Se percebe cada vez mais uma mobilização das cidades, assim como a colaboração de órgãos públicos em assuntos ligados ao meio ambiente”.

Originada na Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) como voluntária pessoa jurídica da Unidade da Parceiros Voluntários (UPV) Lajeado, a ação foi criada para construir uma nova relação da sociedade com o rio Taquari e seus afluentes, provocando a reflexão para a consolidação da consciência “preservacionista” na região.

Por daiane