Com a presença de gincaneiros e representantes de vários segmentos da comunidade arroio-meense, foi lançada na quarta-feira à noite, no gabinete do Executivo, a Gincana Arroio do Meio. Em sua primeira edição, a gincana promete movimentar e envolver a comunidade arroio-meense a exemplo do que ocorreu por 23 anos seguidos com a Gincana The Horse.

No lançamento, o prefeito Klaus Schnack e a vice Eluise Hammes salientaram que a realização da gincana atende a um anseio da comunidade. Eluise frisou que é um orgulho poder atender a este anseio e realizar um evento que sempre foi tão bem comemorado e vivido pela população local e de municípios vizinhos.

Klaus agradeceu ao The Horse pela realização da gincana por mais de 20 anos, bem como aos representantes de equipes que ajudaram a repensar a gincana. Ressaltou que trata-se de um grande momento de integração do município, uma grande festa das famílias. “Nos sentimos felizes por retomar o evento que marca Arroio do Meio”, frisou.

A expectativa é de que neste ano mais equipes participem. Não haverá o tradicional desfile do sábado, pois houve o entendimento que esta tarefa se tornava muito onerosa para as equipes e os grupos de maior poder econômico acabavam se beneficiando.

Terceirizada

As tarefas e a organização da gincana estão a cargo da empresa Conte Comunicação e Marketing, contratada via processo licitatório. As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 30 de março. A primeira tarefa deve ser lançada já no dia 1º de abril e o encerramento da gincana acontece no último final de semana de maio – dias 26, 27 e 28.

Fabiano Conte informou que o tema será lançado após o término das inscrições e que haverá novidades em termos de estrutura de gincana. Cada equipe receberá uma ajuda de custo de R$ 1,5 mil, desde que tenha participado de pelo menos 90% das tarefas. A premiação é de R$ 3 mil para o primeiro colocado, R$ 2,5 mil para o segundo, R$ 2 mil para o terceiro, R$ 1,5 mil para o quarto, R$ 800 para o quinto e R$ 500 para o sexto.

O regulamento e a ficha de inscrição podem ser acessados na página Gincana Arroio do Meio, no Facebook.

A Gincana Arroio do Meio é uma promoção da prefeitura. O investimento inicial, na contratação da empresa para a realização é de R$ 18.800,00.

