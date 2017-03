Geral

O Moto Clube Tricap de Capitão terá um dia de festa domingo, dia 12, com a realização do 7º Encontro de Trilheiros e a etapa de abertura do Campeonato Regional de Motocross. As duas promoções, que integram os festejos do 25º aniversário do município de Capitão, acontecem no Parque de Eventos sem a cobrança de ingresso e com a parceria do Sicredi e da Prefeitura de Capitão, sendo que no motocross tem a realização da André Produções e Eventos. O encerramento está previsto para às 17h30min com o show musical da banda Misturadão & Cia.

A primeira atração do dia será o Encontro de Trilheiros que inicia com a inscrição dos trilheiros às 07 horas, seguido de café para trilheiros e pilotos do motocross. A concentração e a largada acontece às 08h15min no Parque de Eventos, seguindo até em frente a Igreja Matriz, onde os participantes recebem a bênção do padre. De lá partem para a trilha com percurso de 75 quilômetros. O retorno deverá acontecer ao meio-dia para o almoço por preço acessível que será servido no Parque de Eventos. Os organizadores esperam a participação de mais de 400 trilheiros.

Na parte da tarde o ronco dos motores fica por conta da primeira etapa do Campeonato Regional de Motocross que terá disputas em 13 categorias. Antes da primeira corrida às 13h15min, os pilotos recebem a bênção do Padre Piloto. As provas devem ter a participação de mais de 200 pilotos de diferentes regiões.

Os trilheiros e pilotos do motocross que anteciparem a sua chegada ao Parque de Eventos, podem desfrutar de um amplo espaço para acampamento com infraestrutura de luz e água.

Em dois momentos acontecem treinos livres para o motocross. No sábado às 15 horas e no domingo às 09 horas, os pilotos devem movimentar a pista do Parque de Eventos. Os trilheiros e pilotos que antecipam sua inscrição até sábado à noite podem participar de um jantar que será oferecido de forma gratuita.

