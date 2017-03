Geral

A Administração Municipal de Travesseiro, após uma série de ajustes definiu a realização dos primeiros festejos para comemorar os 25 anos de emancipação do município. Os eventos devem se estender até março de 2018.

A primeira programação alusiva ao aniversário do município acontece às 20 horas no dia 17 de março com a solenidade de lançamento dos festejos no Clube Esportivo Travesseirense.

O primeiro evento acontece nos dias 25 e 26 de março com o Encontro de Trilheiros do Moctra. Em abril, no dia 07, acontece a Feira do Agricultor e Feira do Artesanato e no dia 21, a Rústica dos 25 anos.

