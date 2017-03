Carta Branca

“Só sei que nada sei” é afirmação atribuída ao filósofo grego Sócrates. A frase vem resistindo à passagem dos séculos, cada dia mais verdadeira.

Ao menos para mim.

Diferente do que eu pensava quando jovem, a idade vai aumentando o campo do desconhecido. Não apenas por conta das novas descobertas ou do volume de conhecimento que cresce de forma exponencial. Também pelo fato de que a maioria das certezas que eu tinha foram se dissolvendo ao longo dos anos. Sobraram quase só dúvidas.

Aliás, quando ouço expressões do tipo “com toda a certeza”, tiro o chapéu. Só corajosos consegue dizer coisas assim.

Por outro lado, fico imaginando se a vontade de ter certezas não seria maior do que a possibilidade real de ter certezas…

***

Não me refiro apenas a coisas sérias. Até trivialidades podem surpreender. Eu não paro de descobrir como é possível pensar melhor e de um jeito fora do meu costume.

***

Aqui vai um exemplo.

Há dias fui convidada para uma solenidade. Sabendo que o espaço de estacionamento era escasso, resolvi chegar bem cedo e garantir minha vaga. Tão cedo cheguei que pude escolher onde parar o carro. Ufa! O plano funcionou e eu me dei os parabéns.

Como sobrasse tempo, fui me acercando de outros que estavam igualmente adiantados e conversavam próximo à entrada. Tive, então, a chance de pegar um relato que… que me deixou de cara no chão.

O seguinte: a pessoa contava que tinha passado anos em um país do norte da Europa e de lá trouxera um certo costume que aplicava agora, aqui, como no dia de hoje, quando havia tão poucas vagas junto ao local da cerimônia.

Assim: sempre que chega cedo para participar de um evento – dizia – estaciona longe. Arregalei os olhos. Exatamente o contrário do que tinha feito. Estaciona longe – a pessoa continuava a falar – para deixar os lugares próximos livres. Deste jeito aqueles que não conseguem chegar com antecedência não terão transtorno. Se tiverem de estacionar muito longe, perderão parte da sessão. E quem chega cedo – por sua vez – dispõe de tempo suficiente para caminhar um pouco desde o local onde deixou o carro.

***

Confesso que fiquei com vergonha. Primeiro porque nunca me passou pela cabeça pensar desta forma. Segundo, porque fico imaginando quantas sacadas desse tipo me fazem falta…

***

Só sei que nada sei.

Por daiane