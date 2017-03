O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Pelo terceiro ano consecutivo o Rotary Clube de Arroio do Meio promove uma noite especial para as mulheres. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizado no dia 08 de março o 3º Chá Palestra Brechó beneficente. A programação ocorre no Clube Esportivo e inicia às 19h30min.

A noite de atrações tem o objetivo de proporcionar um momento leve e descontraído para o público feminino. O evento inicia com o buffet de doces, salgados e chá, seguido às 20h10min da apresentação da Escola de Música Josélia Jantsch Ferla. Às 20h30min haverá a palestra “Mulheres com atitude são mais felizes”, com a palestrante Mileine Vargas, de Porto Alegre.

Mileine é Mestranda em Educação, foi empresária por 18 anos, Trainer em PNL e Hipnóloga, Analista DiSC, tem formação completa em Programação Neurolinguística no Brasil, Practitioner pela Universidade da PNL nos EUA. É especialista em comportamento feminino, idealizadora dos cursos Mulher Líder Coach, Gestão de Tempo para Mulheres sem tempo e Negociação para Mulheres. É ainda colunista do blog Negócio Feminino e rádio Pampa. A missão de Mileine é proporcionar às mulheres uma percepção diferente de mundo para que libertem-se de crenças limitantes e possam fazer melhores escolhas para serem mais felizes nas suas vidas.

Já às 21h30min será aberto o brechó, onde as convidadas podem aproveitar o momento para adquirir roupas, calçados e acessórios. As peças expostas são doadas por comerciantes que são parceiros da entidade. Uma parte do valor arrecadado será revertida para o banco ortopédico, que é uma das principais bandeiras do Rotary. Na noite as participantes podem levar cuia e térmica, pois haverá erva-mate e água quente oferecida pela Ervateira Ximango.

Conforme a presidente do Rotary, Marinês Marchini e a rotariana Juliana Gasparotto, a expectativa dos organizadores é ultrapassar o número de 300 mulheres. Frisam ainda que a ideia do evento é focar em assuntos do ramo feminino, mostrando também o lado positivo da vida. “Também aproveitamos para agradecer aos lojistas do comércio arroio-meense que nos acolhem com roupas e brindes, sendo receptivos com nossa ideia, para que nossas ações tenham sequência”.

Interessadas em participar do 3º Chá Palestra podem adquirir seu convite ao valor de R$ 30 com as rotarianas ou no Restaurante Ritts.

Banco ortopédico

Instalado na farmácia Karis Farma – Rede Sanar, o banco ortopédico foi inaugurado no município em 21 de março de 2016. O espaço oferece gratuitamente materiais ortopédicos aos necessitados. O empréstimo é feito somente com a apresentação do laudo de um profissional da saúde comprovando a necessidade do material, um comprovante de residência comprovando que o usuário reside no município e o xerox de um documento.

Em quase um ano, já beneficiou 70 pessoas. Atualmente o espaço tem à disposição cadeira de rodas, andador, cadeira de banho, muleta, tipoia, colchão piramidal, botas ortopédicas e comadre ou papagaio. O local aceita doações da comunidade. Dessa forma quem tem algum material ortopédico em desuso, pode procurar a farmácia Karisfarma ou rotariano para fazer a doação.

Por daiane