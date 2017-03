Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa), realizou no domingo, dia 19, os jogos da 4ª rodada que apresentou três jogos nos titulares e três jogos pelos aspirantes, sendo dois clássicos do futebol de Arroio do Meio.

Pela categoria de titulares, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa 3 x 1 Amigos de Picada Arroio do Meio; em São Caetano, Sete 0 x 2 Palmense e em Linha 32, Cruzeiro 3 x 5 Esperança de Rui Barbosa.

Pela categoria de aspirantes, jogaram Rui Barbosa 3 x 0 Amigos, Sete 2 x 2 Palmense e Cruzeiro 1 x 2 Esperança.

Próxima rodada - O certame tem continuidade prevista para domingo, dia 26, com a realização da 5ª rodada da primeira fase quando jogam em Palmas, Palmense x Rui Barbosa; em São Caetano, Sete x Cruzeiro e em Rui Barbosa, Esperança x Amigos. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Por daiane