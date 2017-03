Geral

Está agendada para às 19h de segunda-feira, 20 de março, reunião entre os moradores da área central da cidade de Arroio do Meio, capitão da Brigada Militar, Eduardo Senter, delegado de polícia João Alberto Selig e promotor de Justiça, Paulo Estevam Araújo. O encontro ocorre no salão social da Comunidade Luterana São Paulo e atende reivindicação da comunidade que pede por mais segurança.

O juiz João Regert também foi convidado para o encontro, mas afirmou que não vai participar para que os temas abordados não interferirem na isenção que precisa ter nos julgamentos.

Paralelamente, a comissão pró-segurança pública ainda não teve sucesso em agendar uma reunião com o Secretário de Segurança, Cezar Schirmer, para destinar mais policiais ao município. O encontro já foi adiado por duas ocasiões.

Menos brigadianos no interior

Enquanto isso o Comando-Geral da Brigada Militar deu a ordem para que 15 militares do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari (CRPO-VT) sejam deslocados para Porto Alegre para reforçar o policiamento na capital, devido ao aumento nos números de latrocínios – roubo seguido de morte – e de outros crimes.

A Famurs, em nota emitida terça-feira, dia 14, repudiou a retirada de 400 policias de cidades do interior. Para entidade a medida agrava a situação de insegurança nas cidades gaúchas e é classificada como “um ato de desespero” do Piratini, pois os municípios dos interior já sofrem com a redução do efetivo, como sucessivos ataques a agências bancárias em cidades menos populosas.

De acordo com um estudo, 60% das cidades do RS dispõem de menos de dois PMs por turno. O levantamento contempla dados de 2015 e também mostra que um entre dez municípios possui até dois policiais no efetivo total.

