Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Taça Sicredi promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata realizou rodada no domingo no campo do Guarani de Bela Vista do Fão, onde foram disputados os jogos da quarta rodada da primeira fase.

A rodada foi aberta na parte da manhã, quando jogaram Pouso Novo 2 x 2 Juventus de Coqueiro Alto. Na parte da tarde aconteceu o clássico de Travesseiro, reunindo Travesseirense 1 x 2 SER Juventude. A rodada foi fechada com Guarani 2 x 3 São José de Coqueiro Baixo.

O torneio continua domingo, dia 26, com a os jogos da 6ª rodada em Pouso Novo, onde jogam às 10 horas, São José x Juventus; às 14 horas, Sete de Capitão x Guarani e às 16 horas, Pouso Novo x SER Juventude.

Por daiane