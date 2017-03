Futebol Amador

A chuva de domingo foi a responsável pelo cancelamento de mais uma rodada do Campeonato Regional de Futebol – Taça Sicredi. O certame é promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata. A rodada, que deveria ser realizada no campo do Guarani de Bela Vista do Fão, seria a quarta da primeira fase, onde deveriam jogar Pouso Novo x Juventus de Coqueiro Alto, Travesseirense x SER Juventude e Guarani x São José de Coqueiro Baixo.

Os jogos cancelados foram transferidos para o próximo domingo, dia 19, com disputa no campo do Guarani de Bela Vista do Fão. A rodada obedece a mesma ordem dos jogos reunindo às 10 horas, Pouso Novo x Juventus; às 14 horas, o clássico de Travesseiro entre SER Juventude x Travesseirense e às 16 horas, Guarani x São José.

Por daiane