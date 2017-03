Saúde

Foram apresentados na segunda-feira pela manhã, nas dependências do hospital os dois novos residentes do Programa de Residência em Psiquiatria do Hospital São José, de Arroio do Meio. Os médicos Diana Kuhn, formada pela Universidade de Caxias do Sul, e Ronaldo Rodrigues De Oliveira, formado pela Unochapecó, juntam-se aos já residentes Émile Hirdes Krüger e Stephan Espinosa Meirelles (R3) e Aline Dame Vogg e Cauê Attab Negrinho (R2).

Com a chegada de Diana e Ronaldo, o Programa passa a ter médicos residentes nos três anos da residência. A partir de agora, sempre terá seis residentes simultaneamente – dois em cada ano de estudo.

Na acolhida dos médicos, a gerente administrativa Fabiane Gasparotto apresentou a estrutura que a casa de saúde dispõe, bem como dados quanto a atendimentos, internações e exames. A equipe da saúde mental deu seguimento, falando do trabalho realizado no HSJ e como se dá a triagem e acompanhamento dos pacientes. A psicóloga Ruth Wissmann Alves destacou que os pacientes da saúde mental são pacientes estimulados a não ficarem no leito e sim a interagirem com os demais, participando das oficinas terapêuticas, das rodas de conversa, dos grupos e demais atividades realizadas.

O médico psiquiatra Rafael Moreno, coordenador do Programa de Residência em Psiquiatria do HSJ, apresentou o cronograma do Programa, salientando que desde seu início houve muitos interessados em participar. Em 2015 foram 10 médicos inscritos por vaga. Em 2016 subiu para 27 candidatos por vaga e em 2017 houve 10 inscritos por vaga.

O Programa de Residência Médica em Psiquiatria do HSJ inclui atendimentos no ambulatório, onde são atendidas em torno de 390 pessoas ao mês. Para internação são disponibilizados 12 leitos.

Por daiane