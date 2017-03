Política

A Administração Municipal de Travesseiro encerrou quinta-feira à noite, o roteiro de reuniões nas comunidades, visando ouvir os moradores sobre pleitos de obras ou mesmo programas e projetos necessários em cada localidade. Nestes encontros foi explicado sobre a criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal, que deverá ter representantes de cada comunidade.

Na etapa seguinte a Administração Municipal deverá reunir todas as solicitações encaminhadas para fazer uma avaliação e uma classificação daquilo que foi reivindicado, havendo em alguns casos a necessidade de encaminhar projetos solicitando recursos ou medidas via governos do Estado e federal.

Por daiane