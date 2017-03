Obras

A Administração Municipal de Arroio do Meio busca parceria junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), para conclusão do pavimento, faixa de acostamento e sinalização da obra de alargamento da VRS 811, em sentido à rótula da ERS 130.

Em visita ao município essa semana, o Superintendente do Daer, Nelson Haeser, foi convidado pelo prefeito Klaus Werner Schnack a conferir a obra que visa dar acesso e segurança aos pedestres que se deslocam ao bairro Bela Vista e facilitar o trânsito diário dos usuários que transitam do eixo Rui Barbosa em direção a Lajeado. Junto com o engenheiro do município, Aldir De Bona, estudaram a melhor possibilidade para executar o acabamento da terceira pista da via.

As melhorias no local iniciaram ainda em janeiro, dentro das ações dos 100 primeiros dias de governo, que incluem avanços na mobilidade urbana. Para liberar o uso da terceira via foram executados o alargamento da mesma, reconstrução da calçada de passeio e do meio-fio, além de alterações no canteiro central, entre a rua Bela Vista e a VRS 811.

