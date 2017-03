Geral

A Prefeitura de Arroio do Meio comunica que a confecção de carteiras de trabalho e de identidade está suspensa temporariamente, por motivos de ajustes de sistema e treinamento de servidor responsável pelo serviço.

O serviço retorna normalmente no dia 20 de março, com novo endereço e horários. A partir desse dia, a documentação deve ser encaminhada junto ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) – rua Gustavo Wienandts, 485/Centro. As carteiras de identidade serão encaminhadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h45min. Já as carteiras de trabalho devem ser encaminhadas em quartas-feiras à tarde e quintas-feiras pela manhã, conforme o horário citado.

Por daiane