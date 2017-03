Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio convoca a comunidade rural arroio-meense a colaborar com o levantamento que está sendo realizado sobre a situação vacinal da febre amarela no município. Para isso, a equipe de saúde estará visitando as localidades do interior a partir da próxima segunda-feira, 20 de março, conforme roteiro pré-agendado.

Os moradores das áreas rurais devem se dirigir ao local de atendimento, conforme tabela abaixo, para avaliar suas carteiras de vacinação e aplicar a vacina, se necessário. Na ocasião, um médico estará à disposição dos idosos para avaliar o risco/benefício da vacina, que precisa de prescrição médica neste grupo. Para a aplicação, é necessário levar a carteirinha de vacina e o cartão do SUS. Quem não puder comparecer no momento, deve enviar seu cartão de vacinação com um responsável, ou se dirigir ao Posto de Saúde Central, sem falta. Todas as pessoas da zona rural têm direito à vacina.

A vacina contra a febre amarela está disponível durante o ano todo nos postos de saúde, porém, no momento, é aplicada nos grupos mais vulneráveis – crianças, pessoas da área rural e viajantes para áreas de risco. É importante reforçar que pessoas acima de 60 anos, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação, devem ter prescrição médica para se vacinar. A vacina é contraindicada para menores de seis meses de idade; febre; alergia a ovo de galinha e gestantes. Pessoas com HIV, Aids, câncer e lúpus, fazendo químio ou radioterapia e que tem doença do timo, devem ter prescrição médica.

Dias de aplicação da vacina nos Postos de Saúde dos bairros:

ESF Navegantes: segunda-feira; ESF Aimoré: quinta-feira à tarde; ESF Bela Vista: sexta-feira;

ESF SÃO CAETANO: terça-feira à tarde; Posto de Saúde do Centro: terça-feira e quarta-feira o dia todo.

Comunidade Local Hora Data

Cascalheira Residência de Jair Brentano Unidade Móvel 18h30min às 19h (20/03/17)

Passo do Corvo Salão da Comunidade 19 min às 20h (20/03/17)

Dona Rita Salão da Comunidade 18h30min às 19h (21/03/17)

São Roque – Palmas Salão da Comunidade 18h30min às 19h (23/03/17)

Palmas Posto de Saúde 19h às 20h (23/03/17)

Treze de Maio Salão da Comunidade 18h30min às 19h (27/03/17)

Forqueta Baixa Salão da Comunidade 19h às 20h (27/03/17)

Picada Arroio do Meio Salão da Comunidade 18h30min às 19h (28/03/17)

Linha 32 Salão da Comunidade 19h às 20h (28/03/17)

Esperança de Rui Barbosa Salão da Comunidade 18h30min às 19h (30/03/17)

São José de Palmas Salão da Comunidade 18h30min às 19h (03/04/17)

Medianeira Salão da Comunidade 19h às 20h (03/04/17)

Arroio Grande Superior Subprefeitura 18h30min às 19h (04/04/17)

Arroio Grande Central Salão da Comunidade 19h às 20h (04/04/17)

Forqueta Subprefeitura 18h30min às 19h (05/04/17)

