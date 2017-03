Geral

O Moto Clube de Travesseiro – Moctra realiza neste sábado, dia 25 e domingo, dia 26, o 9º Encontro de Trilheiros. O evento que tem o apoio da prefeitura integra os festejos do 25º aniversário do município de Travesseiro. O evento deverá reunir 600 motoqueiros, vindos de várias regiões do Estado.

A festa com a concentração dos trilheiros acontece no Clube Esportivo Travesseirense, com largada livre a partir das 08 horas. A trilha a ser percorrida terá 85 quilômetros com passagem na Sede, Picada Essig, Linha Olinda, Três Saltos Alto, Linha São João, Pinheiros, São Miguel e Picada Natal. Durante a passagem por Três Saltos Alto, os trilheiros podem participar do desafio com a subida em um morro.

Trilha noturna - A programação começa no sábado, dia 25, com a realização da Trilha Noturna com previsão de largada às 19h30min no Clube Travesseirense, devendo percorrer 80% do percurso da trilha de domingo. No retorno da trilha noturna será servido jantar aos participantes.

Por daiane