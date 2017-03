Saúde

A partir de abril de 2017, o Hospital São José, em Arroio do Meio, disponibilizará grupos terapêuticos para Transtorno do Pânico, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e Prevenção de Recaída (dependência química). Os grupos serão gratuitos, coordenados pelos médicos residentes de Psiquiatria Émile Hirdes Krüger e Stephan Espinosa Meirelles e destinados à população de Arroio do Meio e região. Para participar, é necessário ligar diretamente para a secretaria da Saúde Mental no Hospital – 3716-1219. Será agendada avaliação e, sendo confirmado o diagnóstico, o paciente será encaminhado aos grupos que terão sessões semanais, num total de 12 sessões.

Transtorno do Pânico – O que você deve saber

A ansiedade é uma emoção extremamente comum e normal. Ela faz parte da vida das pessoas e é motivadora da tomada de decisões importantes para a nossa sobrevivência, porém muitas vezes, devido a variações na frequência e intensidade, ela toma proporções prejudiciais ao nosso dia a dia.

Dentro dos chamados Transtornos de Ansiedade está o Transtorno do Pânico, caracterizado por componentes físicos, emocionais e do comportamento. Ele afeta 3,5% da população, é mais frequente em mulheres e indivíduos jovens, na faixa dos 20 aos 30 anos, e pode configurar prejuízos pessoais e profissionais. No entanto, existem tratamentos efetivos para esse transtorno, com boas perspectivas de recuperação.

O que é Transtorno do Pânico?

Sintomas súbitos de ansiedade intensa, medo de forte intensidade e alterações físicas como falta de ar, tonturas, palpitações, tremores, suores, sufocação, náuseas e sensação de perda de controle, morte ou de enlouquecer. Esses ataques ocorrem de forma inesperada e atingem o pico máximo em até 10 minutos. Pode ser acompanhado de ansiedade antecipatória que é o medo de que novas crises aconteçam, associado a evitação fóbica (evitar locais ou situações onde previamente já ocorreu um ataque de pânico ou de onde é difícil escapar ou obter ajuda no caso de ocorrer um novo ataque). As pessoas com Transtorno de Pânico, em função dos seus sintomas físicos, costumam frequentar pronto-atendimentos e serviços de emergência, correndo o risco de perder o emprego, necessitar de companhia de outra pessoa constantemente e diminuir sua qualidade de vida.

Quais as causas do Transtorno de Pânico?

Vários fatores biológicos, ambientais, emocionais e cognitivos estão associados na origem do Transtorno de Pânico. Fatores hereditários e alterações nas substâncias químicas cerebrais também estão envolvidos. Pode ocorrer em qualquer idade e desencadeado por fatores estressores, como, por exemplo, morte de alguém importante, divórcio, mudança de moradia, perda de emprego, entre outros. O medo pode ser entendido como uma resposta normal a alguma ameaça a segurança do indivíduo, gerando um estado de “luta ou fuga” por substâncias no cérebro e no corpo, promovendo a sensação física de mal estar. Porém, a mesma reação de alarme pode ser desencadeada de forma automática em determinadas situações onde não existe perigo, gerando uma interpretação distorcida. As manifestações físicas são as mesmas e a sensação de medo pode chegar ao pânico.

Qual o tratamento para o Transtorno do Pânico?

O tratamento mais indicado atualmente, com maiores evidências de sucesso é a associação entre as modalidades de tratamento: medicamentos e psicoterapia (terapia cognitivo-comportamental individual ou em grupo), conforme indicação.

O que você pode fazer para vencer seus medos?

1.Construa uma lista das situações, pessoas, animais, lugares, etc. que provocam medos.

2. Enumere em grau de dificuldade quais desses lugares ou situações lhe parecem mais fáceis de enfrentar sozinho.

4. Inicie o enfrentamento pela situação mais fácil, estabelecendo uma rotina: enfrentar a situação que produz medo durante uma hora, diariamente.

5. Quando a situação não causar mais desconforto, passar para uma tarefa inicialmente considerada mais difícil.

6. Lembre-se que nas primeiras vezes será mais difícil o que em geral diminui depois de algum tempo, quanto mais ele for repetido.

Onde buscar ajuda?

Os psiquiatras em geral estão aptos a diagnosticar, prescrever e desenvolver terapias para o Transtorno do Pânico.

O Hospital São José está disponibilizando a partir do mês de abril, terapias de grupo para Transtorno do Pânico, podendo ser realizado contato para cadastro diretamente no hospital com a secretaria de Saúde Mental. Será realizado contato para avaliação e posterior encaminhamento para o grupo.

Grupos HSJ

Transtorno do Pânico – abril a junho – horários a combinar com os participantes

Transtorno Obsessivo-Compulsivo – agosto a novembro – horários a combinar

Prevenção de Recaída (dependência química) – todas as quintas-feiras às 16h15min no Hospital São José (apenas para indivíduos que não estão em uso da substância – álcool e outras drogas)

Hospital São José – Rua Júlio de Castilhos, 314 – contato pelo telefone (51) 3716-1219.

