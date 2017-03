Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa), realizou no domingo, dia 26, três partidas válidas pela 5ª rodada da primeira fase.

Pela categoria de titulares, jogaram em Palmas, Palmense 1 x 1 Rui Barbosa; em Rui Barbosa, Esperança 2 x 3 Amigos e em São Caetano, Sete 2 x 1 Cruzeiro.

Pela categoria de aspirantes, jogaram Palmense 0 x 0 Rui Barbosa, Sete 2 x 2 Cruzeiro e Esperança 4 x 3 Amigos.

Em cumprimento ao acordo firmado entre a direção da Lafa e os clubes no começo do campeonato, não haverá rodada neste domingo, dia 02 de abril. O torneio terá continuidade no dia 09, quando jogam pela 5ª rodada da primeira fase em Rui Barbosa, Esperança x Rui Barbosa; em Linha 32, Cruzeiro x Palmense e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Sete.

Por daiane