Agricultura

A operação “CARNE FRACA” deflagrada na última semana pela Polícia Federal em vários estados brasileiros, tem repercussão mundial manchando um pouco mais a imagem e o conceito do país, que em termos de escândalos e corrupção lidera um ranking deplorável.

Diversos questionamentos e interrogações são colocados e de fato cabe a pergunta, o que está por trás desta história? Haveria um jogo de interesses de outros países produtores e exportadores? E a ação da Polícia Federal, não poderia ser mais discreta ou calculada?

A generalização é um fato altamente danoso e no “julgamento” da opinião pública, todos são iguais, caem na vala comum. E consequência prática disso é o enorme prejuízo econômico que todo o setor de produção de carnes, a nível nacional, está a sofrer, lembrando, por exemplo, que no Rio Grande do Sul não há nenhuma empresa envolvida no caso, no entanto os frigoríficos sentem o impacto das medidas restritivas que países importadores dos produtos brasileiros imediatamente adotaram.

A tarefa da diplomacia brasileira é muito árdua tentando convencer os importadores de que os casos apurados seriam isolados e tão somente pequenos deslizes. Mas, considerando o grande volume de produtos destinados ao comércio exterior, não é difícil imaginar o tamanho do rombo causado em cada dia que os embarques não acontecem ou em que os contêineres ficam parados com inimagináveis quantidades de produtos embalados e prontos para remessa aos diferentes destinos.

As cadeias produtivas, rebanho bovino, suíno e frangos de corte, são todos afetados, mesmo que as constatações de irregularidades se relacionem especialmente à carne bovina e em um ou outro caso há referências a produtos suínos.

A região do Vale do Taquari é, sobremodo, penalizada com mais este episódio, por sua expressão na produção de alimentos (proteína animal), com destaque para a avicultura e suinocultura. Não conseguimos nos livrar do fantasma dos escândalos do leite que causa grandes prejuízos econômicos para produtores e municípios e já vem outro tombo. E qual será o próximo capítulo?

Apenas a título de reflexão, lembro a piada que fizeram envolvendo o Presidente Temer que teria levado ministros e embaixadores de países importadores de carne para um restaurante em Brasília, para provar que o nosso produto é de qualidade e que pode ser consumido sem riscos. Há a versão de que a carne do churrasco oferecido e servido aos estrangeiros teria vindo do exterior. Se esse fato é verdadeiro, não deixa de ser um grande “mico” e que aumenta ainda mais a nossa vergonha nacional. Mas o que dizer em relação à importação de carne, se tanto queremos e precisamos ampliar o mercado externo da nossa produção? Isso é simplesmente estranho e para muitos incompreensível!

Mas no final das contas, a Polícia Federal tem agora o dever de ir a fundo nas investigações dos fatos levantados. É uma questão de honra esclarecer tudo e punir os que tiverem alguma culpa ou envolvimento. O Brasil não merece tanta desonestidade e essa interminável sucessão de falcatruas e ações de corrupção com uma inaceitável impunidade.

Por daiane