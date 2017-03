Meio Ambiente

A Paróquia Católica de Arroio do Meio, motivada pelo tema da Campanha da Fraternidade 2017 – Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida e o lema Cultivar e guardar a criação, propõe um momento para socializar ações que vem sendo praticadas no tocante ao meio ambiente. Para tanto, convida o Poder Público, Conselhos Paritários, entidades e organizações e grupos que lidam mais diretamente com a temática do meio ambiente para um encontro a ser realizado no dia 28 de março, às 14h, no Salão de Festas, subsolo do Salão Paroquial.

A proposta do encontro é, motivados pela Campanha, socializar ações desenvolvidas no município, em boas práticas, fazer um olhar conjunto para demandas e necessidades e, na soma das ideias e esforços, vislumbrar ações conjuntas para enfrentá-las.

