O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Toda a comunidade está convidada a participar da programação especial Páscoa na Praça, a realizar-se no próximo domingo, 26, das 15h às 18h, na Praça Flores da Cunha, Arroio do Meio. O evento terá atrações para toda a família, incluindo troca-troca de livros, mateada com a ervateira Ximango, Show infantil “O agito com moinhos”, feira especial de artesanato, lançamento do ‘Passeando com o Cedelinho’ com venda de ingressos para os dias 2 e 9 de abril, reabertura da exposição ‘Paisagem cultural Tupi Guarani’ na Casa do Museu, distribuição de balas e chocolates da Neugebauer e todo o charme da decoração com motivos pascais.

A três semanas da Páscoa, o espaço estará decorado com 700 casquinhas de ovos pintadas, 500 cenouras e 500 corações de cerâmica, duas casinhas com personagens da Família Coelho, cenouras, guirlandas de flores, caminho da Via-Sacra e outras surpresas. O trabalho é resultado da união de esforços entre Poder Público e envolvimento voluntariado de mais de 100 pessoas da comunidade, incluindo grupos de idosos, crianças, adolescentes, grupos de Saúde Mental do Hospital São José, Associação das Artesãs, entre outros. As oficinas foram realizadas na Casa do Museu durante o mês de março e contou ainda com doações de comerciantes locais.

Entre as voluntárias envolvidas na confecção dos enfeites para a praça, o sentimento de alegria e satisfação são contagiantes. Em nome da Administração Municipal, o prefeito Klaus Werner Schnack agradece a disponibilidade de todas as pessoas que contribuíram para tornar a Páscoa da Família de Arroio do Meio ainda mais solidária. “Esse é o espírito do nosso município, comunidades e famílias unidas por um objetivo maior”, enaltece Schnack. “Agradecemos imensamente o engajamento de todos nesse bonito projeto e deixamos o convite para que participem da nossa programação de Páscoa e prestigiem a Praça Flores da Cunha e seu entorno”, convida.

Por daiane