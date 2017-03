Geral

A prova da primeira etapa do Campeonato Regional de Motocross que estava programada para o dia 12 de março e foi transferida devido à chuva, será realizada domingo, dia 26, no Parque de Eventos de Capitão. O anúncio foi feito esta semana pelo Moto Clube Tricap, que promove o evento que tem na realização a André Produções e Eventos. O evento, que tem a parceria do Sicredi e da prefeitura, integra os festejos do 25º aniversário de Capitão.

A programação inicia sábado com os treinos livres às 15 horas, que serão repetidos domingo às 09 horas. A prova oficial inicia às 13h15min com a participação de mais de 200 pilotos que realizam disputas em 13 categorias. Logo após as corridas, por volta das 17h30min, acontece o show musical com a banda Misturadão & Cia no Galpão do Parque de Eventos. Tanto o motocross quanto o show musical terão ingresso grátis para o público.

Por daiane