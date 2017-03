Futebol Amador

A Copa Pituca de Minifutebol/Bruxellas/Claro com apoio do Sicredi, promovido pela Associação Recreativa São Caetano (Pituca), teve continuidade na sexta-feira, dia 24, com a realização da rodada com os jogos da fase semifinal, onde jogaram Atrevidos 4 x 1 Contra Ordem e Esbórnia 2 x 1 Terça7.

Com estes resultados classificaram-se para disputa da final as equipes do Atrevidos e o Esbórnia. A decisão do título acontece na noite desta sexta-feira, dia 31, com início às 21h30min. A rodada final terá duas preliminares. Às 19h45min acontece futebol feminino com a participação da equipe Virakopus e às 20h30min, jogam pelo 3º e 4º lugar da Copa Pituca as equipes do Contra Ordem x Terça7.

Por daiane