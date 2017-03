Futebol Amador

A Copa Pituca de Minifutebol promovida pela Associação Recreativa São Caetano (Pituca), teve que transferir mais uma vez os jogos da rodada da fase de quartas de final marcados para a última sexta-feira. O motivo foi a chuva que deixou o gramado sem condições para a prática esportiva.

Com a transferência, os jogos desta rodada serão realizados na noite desta sexta-feira quando se enfrentam Atrevidos x SER Porque Nós, Esbórnia x Nova Geração, Terça7 x Os Metralhas e Contra Ordem x Amigos do Scherek. No caso de empate no tempo normal a decisão da vaga para a fase semifinal vai direto para a cobrança de pênaltis. Os jogos iniciam às 19h30min.

Por daiane