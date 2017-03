Futebol Amador

A Copa Pituca de Minifutebol/Bruxellas/Claro com apoio do Sicredi, tem agendado para a noite desta sexta-feira a realização dos jogos da fase de quartas de final. Nesta rodada jogam Atrevidos x SER Porque Nós, Esbórnia x Nova Geração, Terça7 x Os Metralhas e Contra Ordem x Amigos do Scherek. No caso de empate no tempo normal a decisão da vaga para a fase semifinal vai direto para a cobrança de pênaltis. Os jogos iniciam às 19h30min.

Por daiane