Geral

Treze meninas moças de Capitão participam neste domingo, dia 19, do desfile para escolha das soberanas do município. O concurso acontece durante baile que será realizado no Ginásio Municipal de Esportes. A programação inicia às 20 horas. Após o desfile e divulgação do resultado do concurso, acontece baile animado pela banda Karisma.

O evento promovido pela Administração Municipal de Capitão, que terá entrada franca, integra os festejos do 25º aniversário do município, que será comemorado na segunda-feira, dia 20, data instituída por Lei Municipal como feriado municipal.

Por daiane