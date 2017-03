Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 11, os jogos da 1ª rodada do returno da primeira fase do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel. Nesta rodada jogaram Brasil 7 x 1 Cruzeiro, Passo do Corvo 7 x 1 Amigos, CEAM/AMPC 2 x 6 União “A”, União “B” 2 x 6 Dona Rita “B”, Pituca 4 x 4 Guarani, Treze de Maio 1 x 7 Rui Barbosa, Dona Rita “A” 7 x 1 Esperança-RB e São José 5 x 3 Glória.

Sábado, dia 18, será disputada a 2ª rodada do returno da primeira fase reunindo Cruzeiro x CEAM/AMPC, Amigos x Brasil, União “A” x Passo do Corvo, Treze de Maio x União “B”, Guarani x Dona Rita “B”, Pituca x Rui Barbosa, Dona Rita “A” x São José e Glória x Forquetense. Os jogos iniciam às 13h30min.

Por daiane