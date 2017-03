Futebol Amador

A forte chuva que caiu na manhã de domingo fez com que a direção da Lafa cancelasse a realização dos jogos da 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa). Os jogos estavam previstos para a tarde de domingo, quando deveriam se enfrentar Rui Barbosa x Sete, Palmense x Esperança e Amigos x Cruzeiro. O cancelamento da rodada transfere os jogos para o final desta fase.

O campeonato continua domingo, dia 19, com os jogos da 4ª rodada que reúne em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Amigos, clássico de duas comunidades vizinhas; em São Caetano, será realizado um velho clássico do futebol de Arroio do Meio, reunindo Sete x Palmense e em Linha 32, onde jogam Cruzeiro x Esperança de Rui Barbosa. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Por daiane